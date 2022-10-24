Украинский русофоб стал обладателем Премии мира немецких книготорговцев

Писатель, а по совместительству украинский русофоб Сергей Жадан стал обладателем Премии мира немецких книготорговцев. Почему-то в последнее время такое уже не удивляет.

Жадан в своей книге "Небо над Харьковом" называет русских "стадом", "преступниками", "животными" и "отбросами". Далее из "мирного":

"Русские — варвары, они пришли, чтобы уничтожить нашу историю, нашу культуру и наше образование". И вишенка на торте: "Горите в аду, вы, свиньи", - сообщает Telegram-канал "Папочка канцлера".

В умах редакций Die Zeit и Telepolis этот пазл никак не хочет складываться: разве можно русофобу давать премию за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами?