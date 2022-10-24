Киевский режим собирается объявить о проведении всеобщей мобилизации на Украине. Так Киев хочет ответить на частичную мобилизацию, которая была объявлена в России 21 сентября, сообщает издание "Страна", ссылаясь на источник в украинском оборонном ведомстве.
"Официально в Украине с 24 февраля объявлена всеобщая мобилизация. Но на самом деле никакой всеобщей мобилизации у нас до сих пор не было… Но сейчас ситуация меняется. Россия начала мобилизацию", — сказал источник.
Он отметил, что если Россия направит на фронт 300 тысяч мобилизованных, то российская армия получит численное преимущество. Киев не хочет этого допустить, поэтому прорабатывает вопрос о введении в стране всеобщей мобилизации.
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