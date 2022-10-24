Экс-глава чешской Prazska plynarenska Янечек: российский газ заменить невозможно

По мнению бывшего главы правления чешской газовой компании Prazska plynarenska Павла Янечека, замену российскому газу Евросоюзу найти не удастся. Своим мнением бизнесмен поделился в беседе с изданием Parlamentní listy.

Предприниматель абсолютно уверен, что если Россия полностью решить прекратить поставки своего газа в ЕС, заменить его не представляется возможным, это "совершенно исключено".

Янечек уверен, что ни норвежсике, ни американские энергоресурсы не смогут стать заменой российскому газу для Евросоюза. Более того, чешский предприниматель считает, что отказ от топлива из России может слишком дорого обойтись его стране.

"Природный газ для нас — стратегическое сырье, без которого не обойтись. И за отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства", — подчеркнул Янечек.