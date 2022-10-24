По мнению бывшего главы правления чешской газовой компании Prazska plynarenska Павла Янечека, замену российскому газу Евросоюзу найти не удастся. Своим мнением бизнесмен поделился в беседе с изданием Parlamentní listy.
Предприниматель абсолютно уверен, что если Россия полностью решить прекратить поставки своего газа в ЕС, заменить его не представляется возможным, это "совершенно исключено".
Янечек уверен, что ни норвежсике, ни американские энергоресурсы не смогут стать заменой российскому газу для Евросоюза. Более того, чешский предприниматель считает, что отказ от топлива из России может слишком дорого обойтись его стране.
"Природный газ для нас — стратегическое сырье, без которого не обойтись. И за отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства", — подчеркнул Янечек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.