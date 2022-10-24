Часть пророссийских горожан отказывается покидать Херсон: "Всё стабилизируется"

Часть пророссийских горожан верит, что ситуация в Херсоне стабилизируется, поэтому они отказываются покидать родные города.

Уже вторую неделю идёт эвакуация жителей Херсонской области. Волонтёры проводят с людьми беседы и раздают памятки с планом дальнейших действий. Однако остаётся много людей, которые решили не покидать свои дома. Такие граждане уверены, что Херсон останется российским городом.

Житель Херсона Андрей сказал, что он и его семья не уезжает из города. Мужчина уверен, что Россия пришла навсегда на их территорию.

"Ожидаю, что всё стабилизируется, "ждунов" разочаруют, а за их текущие делишки они понесут наказание. А так, на случай чего, вещи собрали. Но в остальном живём как жили, только чуть больше нервничая и будучи в постоянной готовности", — рассказал мужчина в беседе с Readovka.