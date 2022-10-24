Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил провести референдумы по вхождению в Россию в четырёх украинских областях, а именно в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.
"Результаты этих референдумов очевидны. Люди устали от украинского режима. Убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию", — приводят его слова РИА Новости.
По словам политика, следом за этими регионами в состав Российской Федерации должны войти Полтавская, Сумская и Черниговская области.
Кроме того, народный избранник добавил, что РФ поможет восстановить освобождённые регионы.
Ранее были проведены референдумы в Луганской, Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, по итогам которых регионы вошли в состав России.
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