Газовая сделка с РФ повлияла на отказ Турции поставлять Украине Bayraktar

Компания Bayraktar сообщила киевскому режиму о сокращении поставок своих беспилотников, сославшись на требование администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает EADaily.

По словам источника в руководстве Офиса президента Украины, одним из пунктов газовой сделки РФ с Турцией стало условие о сокращении поставок дронов ВСУ.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для транспортировки голубого топлива в Евросоюз. Эрдоган поддержал проект.