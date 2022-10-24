Компания Bayraktar сообщила киевскому режиму о сокращении поставок своих беспилотников, сославшись на требование администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает EADaily.
По словам источника в руководстве Офиса президента Украины, одним из пунктов газовой сделки РФ с Турцией стало условие о сокращении поставок дронов ВСУ.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб для транспортировки голубого топлива в Евросоюз. Эрдоган поддержал проект.
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