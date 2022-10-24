Удары ВСУ не нанесли Каховской ГЭС критических разрушений

После ударов со стороны украинских военных Каховская ГЭС не получила каких-то критических разрушений, объект по-прежнему продолжает свою работу. Об этом рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет", — сказал Леонтьев в разговоре с РИА Новости.

Глава администрации подчеркнул, что Каховская ГЭС — основательное и серьёзное сооружение, которое украинские войска регулярно обстреливают в течение пяти месяцев, и, несмотря на это, "ГЭС работает и будет продолжать работать".

Леонтьев добавил, что сброс воды, который сейчас проводится на гидроэлектростанции, является плановым.

24 октября ВСУ произвели обстрел Новой Каховки, выпустив в общей сложности 19 ракет HIMARS и Ольха, три из которых достигли Каховской ГЭС.