American Conservative: власти США лгут американцам об украинском кризисе

Американские власти пытаются убедить при помощи близких к государству СМИ как население своей страны, так и западных стран в том, что Россия начала специальную военную операцию "без причин и оправданий", а также в истинной демократичности киевского режима, который необходимо защищать.

Но оба тезиса являются лживыми, считает обозреватель The American Conservative Тед Карпентер.

Журналист издания заявил, что Вашингтон создал пропагандистскую кампанию в поддержку вмешательства в украинский кризис на основе этих двух тезисов.