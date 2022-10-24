Американские власти пытаются убедить при помощи близких к государству СМИ как население своей страны, так и западных стран в том, что Россия начала специальную военную операцию "без причин и оправданий", а также в истинной демократичности киевского режима, который необходимо защищать.
Но оба тезиса являются лживыми, считает обозреватель The American Conservative Тед Карпентер.
Журналист издания заявил, что Вашингтон создал пропагандистскую кампанию в поддержку вмешательства в украинский кризис на основе этих двух тезисов.
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Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.