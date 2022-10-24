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American Conservative: власти США лгут американцам об украинском кризисе

Мир

Американские власти пытаются убедить при помощи близких к государству СМИ как население своей страны, так и западных стран в том, что Россия начала специальную военную операцию "без причин и оправданий", а также в истинной демократичности киевского режима, который необходимо защищать.

Но оба тезиса являются лживыми, считает обозреватель The American Conservative Тед Карпентер.

Журналист издания заявил, что Вашингтон создал пропагандистскую кампанию в поддержку вмешательства в украинский кризис на основе этих двух тезисов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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