Главный военком Киева: повестку следует ждать всем военнообязанным

Главный военный комиссар Киева Юрий Максимов заявил, что всем военнообязанным мужчинам Украины следует ждать повестку.

Украинские военкоматы находятся "в высшей степени мобилизации", поэтому повестку о призыве на службу в ВСУ может получить любой военнообязанный мужчина в возрасте до 60 лет. Главный военком украинской столицы объяснил это "необходимостью в доукомплектовании".

В интервью изданию ТСН он пояснил, что военнообязанных могут проинформировать о мобилизации по телефону. Также военком напомнил, что за уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы.

Политик и писатель Захар Прилепин отреагировал на это интервью, спрогнозировав вторую волну мобилизации в России.