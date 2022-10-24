Главный военный комиссар Киева Юрий Максимов заявил, что всем военнообязанным мужчинам Украины следует ждать повестку.
Украинские военкоматы находятся "в высшей степени мобилизации", поэтому повестку о призыве на службу в ВСУ может получить любой военнообязанный мужчина в возрасте до 60 лет. Главный военком украинской столицы объяснил это "необходимостью в доукомплектовании".
В интервью изданию ТСН он пояснил, что военнообязанных могут проинформировать о мобилизации по телефону. Также военком напомнил, что за уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы.
Политик и писатель Захар Прилепин отреагировал на это интервью, спрогнозировав вторую волну мобилизации в России.
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