Шурыгин: Россия рано или поздно предъявит ядерный ультиматум США и НАТО

Если западные страны не прекратят поддержку киевского режима, России придётся пригрозить ядерным оружием США и НАТО, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

Всё чаще можно слышать призывы ударить по ВСУ тактическим ядерным оружием, но российские власти никогда на это не пойдут, отметил специалист. Ядерное оружие (ЯО) предназначено для уничтожения особо важных целей — командных центров, крупных районов сосредоточения личного состава и складов, добавил он.

К тому же, напомнил Шурыгин, ядерная доктрина России не подразумевает применение ЯО против стран, у которых подобного вооружения нет.

По его словам, большая ракетно-ядерная война всё же возможна, так как Вашингтон и Брюссель усиливают поддержку Украины. Если западное вооружение начнёт всерьёз мешать достижению целей спецоперации, Россия предъявим ультиматум США и НАТО.

"Он будет таким: либо мы все вместе заканчиваем её (спецоперацию. — Прим. ред.) и садимся за стол переговоров, либо мы просто по вам, как по участникам конфликта, наносим полноценный ракетно-ядерный удар", — заявил военный эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее американские аналитики были вынуждены признать, что все попытки контрнаступления ВСУ под Херсоном и Сватово полностью провалились.