Члены правительства ФРГ решили "образцово замёрзнуть" на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает Der Spiegel.
По информации издания, стоимость энергоносителей в ЕС продолжает расти, а власти Германии не устают призывать граждан экономить ресурсы.
С сентября 2022 года, согласно указу вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, сотрудники административных структур должны работать в холодных офисах. В материале сказано, что такие меры утверждены для экономии электроэнергии.
"Министерства поставили перед собой новую миссию: образцово мёрзнуть за народ", — подчёркивается в статье.
Как отмечает Der Spiegel, представителям канцелярии президента Германии приходится выполнять свои ежедневные задачи при температуре, которая не превышает 17 градусов. При этом изданию удалось узнать, что сотрудникам раздают тёплые пледы и разрешают работать в верхней одежде.
Ранее Хабек призвал воздержаться от запуска "Северного потока-2". Он убеждён: старт работы газопровода будет восприниматься как поражение ФРГ перед РФ.
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