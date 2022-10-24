Spiegel: члены правительства Германии решили "образцово мёрзнуть за народ"

Члены правительства ФРГ решили "образцово замёрзнуть" на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, стоимость энергоносителей в ЕС продолжает расти, а власти Германии не устают призывать граждан экономить ресурсы.

С сентября 2022 года, согласно указу вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, сотрудники административных структур должны работать в холодных офисах. В материале сказано, что такие меры утверждены для экономии электроэнергии.

"Министерства поставили перед собой новую миссию: образцово мёрзнуть за народ", — подчёркивается в статье.

Как отмечает Der Spiegel, представителям канцелярии президента Германии приходится выполнять свои ежедневные задачи при температуре, которая не превышает 17 градусов. При этом изданию удалось узнать, что сотрудникам раздают тёплые пледы и разрешают работать в верхней одежде.

Ранее Хабек призвал воздержаться от запуска "Северного потока-2". Он убеждён: старт работы газопровода будет восприниматься как поражение ФРГ перед РФ.