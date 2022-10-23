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Стремоусов о ситуации на херсонском направлении: "Всё стабильно"

Мир

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на херсонском направлении ситуация стабильна.

На вечер 23 октября на херсонском направлении всё стабильно, несмотря на попытки ВСУ прорваться на территорию области. По словам Стремоусова, ВС РФ отбивают все атаки.

"Всё будет хорошо, без паники. Помните, наше дело правое, мы защищаем свою русскую землю. Всем ждунам, которые подняли голову в Херсоне и пытаются каким-то образом противостоять нам, помните, что мы в любом случае победим", — заявил замглавы.

По его словам, в ближайшее время Николаевская, Одесская и Днепропетровская области будут освобождены.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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