Военкор Евгений Лисицын сообщает, что ВСУ понесли потери при наступлении в ДНР.
Лисицын пишет, что украинские бойцы попытались наступать на направление Ямполь — Кременная. Однако союзные силы отбили атаку, и враг понёс потери. После этого бойцы ВСУ закрепились на рубеже атаки.
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