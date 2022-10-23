Военкор Лисицын: ВСУ понесли потери при наступлении в ДНР

Военкор Евгений Лисицын сообщает, что ВСУ понесли потери при наступлении в ДНР.

Лисицын пишет, что украинские бойцы попытались наступать на направление Ямполь — Кременная. Однако союзные силы отбили атаку, и враг понёс потери. После этого бойцы ВСУ закрепились на рубеже атаки.