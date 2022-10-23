Strategic Culture: "генерал Армагеддон" впечатляет главных соперников США

Журналист и политолог Деклан Хейс в статье для Strategic Culture заявил, что "генерал Армагеддон" впечатляет главных соперников США.

Хейс пишет, что если бы на Украине была "война мемов", то победу безоговорочно одержал бы Киев. Однако этот конфликт нельзя разрешить с помощью постов в Интернете. Украинские-тролли не могут повлиять на реальную обстановку в Донбассе, а новый командующий группировкой войск РФ в зоне СВО генерал Сергей Суровикин вполне может.

По словам Хейса, "генерал Армагеддон" не просматривает мемы за утреннем кофе. Он работает, у него другой склад ума и возраст, отмечает политолог.

"У него есть работа в автономном режиме, и, если сообщения об атаках беспилотников на Киев верны, его подход "кувалды”, похоже, работает без огласки на социальные сети", — пишет Хейс.

Политолог уверен, сколько бы украинцы не высмеивали российскую армию в Интернете, на российское командование это никак не сказывается. В статье для Strategic Culture Хейс пишет, что Суровикин делает всё, чтобы приблизить окончание конфликта. Работа "генерала Армагеддона" приносит реальные результаты, которые видны всем, заявляет политолог.

"Генерал Армагеддон — новый шериф в городе, и он не впечатлен модными разговорами в Интернете и ребяческими мемами", — заметил Деклан Хейс.

Западные СМИ продолжают с упорством показывать "интернет-победы" Киева, а Зеленского изображают в качестве мирового героя. Однако Хейс уверен, что Владимир Зеленский, в отличие от Шойгу и Суровикина, — неуместный человек. Президент Украины приобрёл популярность ценой жизней своих сограждан, заявляет политолог. Что ещё важнее, результаты работы Суровикина производят впечатление не только на Пентагон, но и на главных соперников США.

"Победа РФ распространяется на Запад и, что более важно, на Восток и Юго-Восток, где народы Китая, Ирана, Западной Азии, Латинской Америки и Африки принимают происходящее к сведению", — заявил Хейс.