Слуцкий: призывы Зеленского ударить по Кремлю звучат как агония

По мнению лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, украинский президент Владимир Зеленский говорит о возможности удара по Кремлю от отчаяния и осознания приближающегося конца киевского режима.

Слуцкий подчеркнул, что на Западе прекрасно знают, что именно может последовать за попытками военной агрессии по отношению к России, и не допустят военной конфронтации с ней.

А риторика Зеленского объясняется его бессилием и пониманием, что скоро наступит крах, уверен депутат.

"Марионетка Зеленский откровенно толкает своих западных кукловодов к третьей мировой. В интервью канадским телеканалам он призывал Запад "ударить по Кремлю, если Россия ударит по Банковой". Любая агрессия со стороны западных стран в отношении России — ядерной державы — неминуемо повлечет ответ. Уверен, что на Западе это хорошо осознают. Призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "анти-Россия", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что любое проявление военной агрессии в адрес РФ выльется в масштабное противостояние её и НАТО, и западные лидеры, боясь такой перспективы, задумываются о целесообразности продолжения военной помощи Украине.