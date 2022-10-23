EATimes: Россия может задействовать "супероружие" против США в битве за Арктику

Администрация президента США Джо Байдена опубликовала "Национальную стратегию для Арктического региона", в которой подчёркивается о намерении расширения влияния Вашингтона в районе.

Индийский аналитик Сакши Тивари считает, что противостояние США и России может переместиться с территории Украины на Северный полюс.

Недавно в регионе было зафиксировано присутствие российской атомной подводной лодки "Белгород", которая является носителем "супероружия", отметил эксперт. По его мнению, США опасаются беспилотного подводного аппарата "Посейдон", оснащённого ядерной энергоустановкой. Вашингтон не исключает, что Москва может применить комплекс в возможной битве за Арктику, указал Тивари.

"Российское супероружие может проскользнуть мимо береговой обороны противника и доставить боеголовку мощностью в несколько мегатонн. Военные планировщики и политики США обеспокоены тем, что Москва может задействовать эту боевую систему в случае начала конфронтации из-за Арктики", — заявил он в издании EurAsian Times.