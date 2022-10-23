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Генерал США Холт заявил, что после переизбрания Цзиньпина "будет жёстко"

Мир

Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок "развяжет руки" Владимиру Путину на Украине. Об этом заявил бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью с изданием Newsmax.

Он считает, что Россия начнёт действовать ещё жёстче в спецоперации, поскольку важный союзник Китая снова стал лидером. Холт прогнозирует новые атаки ВС РФ на критическую инфраструктуру Украины. Россия будет обстреливать как центральные и восточные, так и западные части страны.

"Там действительно будет жёстоко, — сказал Холт. — Я думаю, мы начнём видеть, как такие города, как Львов и Киев, попадают в целевую зону".

Эксперт считает, что Си Цзиньпин воспользуется слабостью США и станет мировым лидером. Два государства будут соперничать как за влияние в мире, так и технологии.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
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