The New Yorker: Пентагон ответил отказом на просьбу Киева насчёт РСЗО HIMARS

США ответили отказом на просьбу Украины поставить ей больше РСЗО HIMARS ввиду их физического отсутствия в требуемом украинской стороной количестве. Об этом сообщает издание The New Yorker, опираясь на информацию, полученную из Пентагона.

"Мы сразу сказали: "Вы не получите много таких систем". Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля", — цитирует издание представителей американского оборонного ведомства.

Журналисты напомнили, что стоимость каждой ракетной системы составляет около 7 миллионов долларов. По подсчётам экспертов, Киев расходует свыше 5 тысяч ракет ежемесячно, в то время как мощности их производителя, американской компании Lockheed Martin, составляют всего 9 тысяч ракет в год.

В Пентагоне пояснили, что аналогичная ситуация обстоит с системами ПВО, которые Украина также просит у американской стороны. Представители оборонного ведомства США добавили, что в данном случае речь идёт прежде всего о технической, нежели политической сложности — количество запасных установок ПВО, оставшихся у американцев, ограниченно, поэтому просто взять и направить их Украине не получится.