По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, линия соприкосновения в регионе стабилизируется, туда поступают дополнительные резервы в виде вооружения, техники и военных.
"Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается", — написал Стремоусов в своём Telegram-канале.
Ранее замглавы администрации Херсонской области уже сообщал, что ВС РФ отразили все попытки ВСУ прорваться через находящуюся здесь линию обороны, поэтому положение положение на линии фронта осталось прежним. Также Стремоусов рассказал о больших потерях украинской армии.
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