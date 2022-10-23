По данным администрации Херсонской области, число жителей, спешащих перебраться на левый берег Днепра, растёт.
Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации региона.
Власти отметили, что в связи с наплывом желающих уехать с речным транспортом имеются перебои, однако пообещали сделать всё от них зависящее, чтобы у каждого желающего была возможность спокойно добраться до безопасной территории.
"В настоящее время органы власти делают все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию с речным транспортом в кратчайшие сроки", — сообщили представители администрации.
Жители Херсона временно покидают город, следуя рекомендациям местных властей, предупредивших о большой опасности обстрелов и терактов.
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