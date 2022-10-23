Всё больше жителей Херсона спешат эвакуироваться на левый берег Днепра

По данным администрации Херсонской области, число жителей, спешащих перебраться на левый берег Днепра, растёт.

Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации региона.

Власти отметили, что в связи с наплывом желающих уехать с речным транспортом имеются перебои, однако пообещали сделать всё от них зависящее, чтобы у каждого желающего была возможность спокойно добраться до безопасной территории.

"В настоящее время органы власти делают все необходимое для того, чтобы исправить ситуацию с речным транспортом в кратчайшие сроки", — сообщили представители администрации.

Жители Херсона временно покидают город, следуя рекомендациям местных властей, предупредивших о большой опасности обстрелов и терактов.