Риши Сунак будет вновь бороться за пост премьера Британии

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак вновь вступит в борьбу за кресло премьера-министра страны и главы Консервативной партии.

Об своих намерениях Сунак лично объявил в Twitter*. Бывший глава Минфина признал, что следующему премьер-министру придётся бороться с тяжёлым экономическим кризисом, с которым столкнулась страна. Сунак считает, что ему удастся справиться с тем бедственным положением, в котором оказалась Великобритания.

"Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране", — написал Сунак.

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