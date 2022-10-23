Поляки о землях Украины: "Европейские гиены уже начали делиться падалью"

Территория Незалежной уже "разделена" и Европа рассчитывает "отхватить немалый кусок", заявил польский журналист Марек Галась. По его мнению, как только Россия достигнет всех целей спецоперации, Москва "заберёт" юго-восточные русскоязычные регионы.

Как подчеркнул аналитик, Незалежная останется без выходов к морю, что окончательно ослабит экономику. Кроме того, по мнению Галася, "кроме России", на территории Украины есть и другие страны-претенденты.

"Европейские гиены уже начали делиться падалью. Помощь Украине отнюдь не была бескорыстной, — написал Галась в статье для Dziennik Polityczny. — План по возрождению Республики Польша в границах исторических земель, по-видимому, реально оформился ещё до начала российского "вторжения" на территорию Украины".

Галась считает, что территории с выходом к морю может "отхватить" Молдавия. Кроме того, свои права на исторические земли может заявить и Польша. А вот в отношении Белоруссии автор усомнился и подчеркнул, что, вероятно, Минск ничего не предпримет из-за отношений с Россией. Кроме того, аналитик промолчал и про Румынию с Венгрией.

Таким образом, от изначальной территории Незалежной может остаться только север, но он "никому не интересен", считает Галась.