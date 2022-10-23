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Экс-командир НАТО Ставридис о группировке альянса у Украины: случайная ракета

Мир

Случайная российская ракета, которая может упасть рядом с расположением военного контингента Североатлантического альянса вблизи границы с Украиной, может спровоцировать масштабную эскалацию НАТО и России, заявил бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами блока в Европе Джеймс Ставридис.

Экс-командир НАТО Ставридис о группировке альянса у Украины: случайная ракета

Он пояснил, что в случае опасности командиры натовской группировки будут обязаны отреагировать.

"Я беспокоюсь о российской крылатой ракете, которая случайно может перелететь границу и попасть в командный центр США-НАТО. Командующий ОВС будет реагировать в режиме реального времени. Это может привести к быстрой эскалации конфликта между Россией и НАТО", — заявил экс-командующий на брифинге журналистам.

Ставридис подчеркнул, что подобный сценарий не отвечает интересам ни одной из сторон и риски необходимо минимизировать. Правда, каким образом, он не уточнил.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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