Турция полностью обеспечена энергоресурсами на предстоящую зиму благодаря сдержанной политики Анкары, заявил лидер страны Реджеп Эрдоган.
По словам турецкого президента, Анкара выдерживает баланс во внешнеполитическом поле и не пошла на поводу у критиков России.
"Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всём мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму", — заявил Эрдоган на брифинге.
Он подчеркнул, что Турция выбрала другую стратегию, и теперь Анкаре не нужно думать о кризисе энергообеспечения.
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