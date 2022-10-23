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Эрдоган: у Турции есть российский газ — Анкара не пошла на поводу у критиков

Мир

Турция полностью обеспечена энергоресурсами на предстоящую зиму благодаря сдержанной политики Анкары, заявил лидер страны Реджеп Эрдоган.

По словам турецкого президента, Анкара выдерживает баланс во внешнеполитическом поле и не пошла на поводу у критиков России.

"Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всём мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму", — заявил Эрдоган на брифинге.

Он подчеркнул, что Турция выбрала другую стратегию, и теперь Анкаре не нужно думать о кризисе энергообеспечения.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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