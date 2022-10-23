Генеральным секретарём КНР в третий раз избран Си Цзиньпин, сообщают китайские СМИ. Такое решение было принято Центральным комитетом Коммунистической партии страны 20-го созыва.
Кроме того, Си Цзиньпин займёт должность председателя Военного совета ЦК КПК, передаёт "Синьхуа".
Пленарное заседание ЦККП прошло в субботу в Пекине. Решением путём подсчёта голосов было принято этим утром, 23 октября.
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