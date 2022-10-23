По американской военной базе в Сирии в районе месторождения Омар нанесли несколько ракетных ударов.
По сообщению сирийских СМИ, вспыхнул сильный пожар.
"На военном объекте США раздалось как минимум пять взрывов", — передаёт телеканал Al-Alam.
Согласно информации, ракеты запустили с из пограничного района с Ираком. В ответ на обстрел, военные западной коалиции ударили по шиитским отрядам в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.