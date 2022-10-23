По военной базе США в Сирии нанесли ракетный удар

По американской военной базе в Сирии в районе месторождения Омар нанесли несколько ракетных ударов.

По сообщению сирийских СМИ, вспыхнул сильный пожар.

"На военном объекте США раздалось как минимум пять взрывов", — передаёт телеканал Al-Alam.

Согласно информации, ракеты запустили с из пограничного района с Ираком. В ответ на обстрел, военные западной коалиции ударили по шиитским отрядам в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.