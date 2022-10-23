Адмирал ВМС США призвал американские корабли готовиться к бою за Тайвань

Ситуация вокруг Тайваня может обостриться в ближайшие месяцы, заявил адмирал ВМС США Майк Гилдэй. По мнению военного, американские корабли должны быть "готовы к бою".

Как пояснил адмирал, Китай выполняет свои обещания "значительно раньше", что может произойти и с Тайванем.

"Когда мы говорим о временном интервале до 2027 года, по-моему, он должен быть до (конца. — Прим. ред.) 2022 или потенциально 2023 года, я не могу это исключить, — заявил Гилдэйл Defense News. — Корабли, которые мы туда отправляем, должны быть готовы к бою".

По какой причине США намерены ввести в акваторию в Азиатско-Тихоокеанский регион, он не уточнил, но подчеркнул, что Америка якобы готова вступиться за "свободный полуостров".