США оказывают поддержку Украине в ходе специальной военной операции. Журналисты американского издания New Yorker отметили ранее неизвестные детали.
Журналист Джошуа Яффа пишет, что ещё летом представители Украины, Соединённых Штатов и Великобритании разработали план, согласно которому предполагалось наступление широким фронтом на Херсон. Однако в дальнейшем стало понятно, что Киев понесёт слишком крупные потери.
После этого план был изменён: было принято решение наступать на двух фронтах. После атаки Херсона ВСУ "метнулись" и приступили к атаке в Харьковской области, которая являлась менее укреплённой.
Также издание отмечает, что военные Америки предполагали взятие Киева Россией либо в течение 72-х часов от начала СВО, либо несколькими днями позже.
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