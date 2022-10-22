New Yorker: США разработали пошаговый план СВО на Украине до её начала

США оказывают поддержку Украине в ходе специальной военной операции. Журналисты американского издания New Yorker отметили ранее неизвестные детали.

Журналист Джошуа Яффа пишет, что ещё летом представители Украины, Соединённых Штатов и Великобритании разработали план, согласно которому предполагалось наступление широким фронтом на Херсон. Однако в дальнейшем стало понятно, что Киев понесёт слишком крупные потери.

После этого план был изменён: было принято решение наступать на двух фронтах. После атаки Херсона ВСУ "метнулись" и приступили к атаке в Харьковской области, которая являлась менее укреплённой.

Также издание отмечает, что военные Америки предполагали взятие Киева Россией либо в течение 72-х часов от начала СВО, либо несколькими днями позже.