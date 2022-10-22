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Yorkshire Post: США могут усадить Украину за стол переговоров после 8 ноября

Мир

На данный момент президент США Джо Байден вынужден работать в невероятном стрессе, поскольку его ожидают непростые промежуточные выборы в Конгресс США. Кроме этого, ситуация на Украине разворачивается не в пользу Киева. По мнению британского аналитика Патрика Мерсера, эти два момента очень сильно пошатнули нервную систему главы Белого дома.

Yorkshire Post: США могут усадить Украину за стол переговоров после 8 ноября

"За тысячи миль от Украины и России трясущийся старик потеет над своей работой. Президент Байден очень обеспокоен промежуточными выборами 8 ноября и тем, станут ли они похоронным звоном по его президентству", — заявил Мерсер в материале для The Yorkshire Post.

Помощь со стороны Вашингтона является единственной причиной, почему украинские войска до сих пор оказывают сопротивление российской армии, считает аналитик. Украина бы уже давно приняла все условия России без денег и оружия Запада, заявил он.

Сейчас будущее киевского режима напрямую зависит от успеха демократов на промежуточных выборах. Победа Республиканской партии лишит Украину тех вложений, которые она сейчас получает от Вашингтона, убеждён Мерсер. По мнению эксперта, в таком случае президент Владимир Зеленский может согласиться на переговоры, поскольку поддержка США значительно сократится.

"Запад подталкивает Киев к захвату новых земель и убийству большего количества русских до наступления зимы, в то время как у украинцев больше нет физической силы для этого. И есть ещё один аспект: у Запада закончилось оружие, чтобы помочь своему союзнику", — отметил аналитик.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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