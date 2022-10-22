Зеленский призвал Запад ударить по Кремлю в случае удара России по Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны коллективного Запада нанести удар по Кремлю в том случае, если Россия ударит по Офису президента в Киеве. Об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Лидер Незалежной подчеркнул, что в сложившейся ситуации абсолютно не важно, является Украина членом НАТО или нет, поскольку всё происходит "на территории Европы".

"Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоём государстве", — цитирует слова Зеленского "Страна.ua".