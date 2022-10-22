Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что глава российского государства Владимир Путин не может проиграть в противостоянии с Киевом.
"Путин проигрывает в….*? Все возможно, цыплят по осени считают. Но при нынешнем положении дел — нет, у него нет шансов проиграть эту в….*", — отметил он.
По мнению офицера, Украина сейчас находится в незавидном положении.
"Правительство Украины в безвыходном положении, их экономика рушится, валюта рушится, их вооруженные силы уничтожаются, НАТО теряет единство, подкрепления нет", — пояснил он.
В то же время Риттер подчеркнул, что в отличие от украинского государства Россия становится всё сильнее и сильнее.
Ранее он заявил, что граждане Незалежной рискуют замёрзнуть насмерть.
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