Риттер: у Путина нет шансов проиграть в военном конфликте с Киевом

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что глава российского государства Владимир Путин не может проиграть в противостоянии с Киевом.

"Путин проигрывает в….*? Все возможно, цыплят по осени считают. Но при нынешнем положении дел — нет, у него нет шансов проиграть эту в….*", — отметил он.

По мнению офицера, Украина сейчас находится в незавидном положении.

"Правительство Украины в безвыходном положении, их экономика рушится, валюта рушится, их вооруженные силы уничтожаются, НАТО теряет единство, подкрепления нет", — пояснил он.

В то же время Риттер подчеркнул, что в отличие от украинского государства Россия становится всё сильнее и сильнее.

Ранее он заявил, что граждане Незалежной рискуют замёрзнуть насмерть.