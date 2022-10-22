Узбекистан "отблагодарил" Россию за всю помощь сразу - он теперь "утепляет" ВСУ

Стоит только ВСУ пожаловаться на нехватку чего бы то ни было, как сразу находится добрая душа, которая это даёт. Причём "срабатывает" примета не только в отношении оружия.

Свежий пример: украинские военные заявили, что у них в преддверие зимы обнаружились большие проблемы с обмундированием. Попросту говоря, остро не хватает зимней формы и тёплого белья. Союзники немедленно пообещали подвезти всё необходимое. Пока просто пообещали.

Тем не менее, украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана:

Как сообщают украинские блогеры в Telegram, партия одежды "составляет десятки тысяч комплектов".

Вот так неожиданно Узбекистан отблагодарил Россию за всё добро, которое она для него делает:

за два построенных блока АЭС, мощностью по 1,2 гигаватта;

за реструктуризацию долгов и $800 млн "прощённых";

за работу, предоставленную в России примерно трём миллионам узбеков, которые только в 2021 году перевели домой $8 млрд.