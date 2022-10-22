Стоит только ВСУ пожаловаться на нехватку чего бы то ни было, как сразу находится добрая душа, которая это даёт. Причём "срабатывает" примета не только в отношении оружия.
Свежий пример: украинские военные заявили, что у них в преддверие зимы обнаружились большие проблемы с обмундированием. Попросту говоря, остро не хватает зимней формы и тёплого белья. Союзники немедленно пообещали подвезти всё необходимое. Пока просто пообещали.
Тем не менее, украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана:
Как сообщают украинские блогеры в Telegram, партия одежды "составляет десятки тысяч комплектов".
Вот так неожиданно Узбекистан отблагодарил Россию за всё добро, которое она для него делает:
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Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.