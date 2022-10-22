Казахстан, заигрывая с Западом посредством пусть и частичной, но всё-таки поддержки антироссийских санкций и помогая Украине, постепенно перестаёт быть страной, дружественной РФ. Хотя именно благодаря ей ситуация в этой бывшей советской республике сейчас стабильна, если вспомнить январские протесты там.
"Астана наглядно показала, как быстро способна забывать добро", — отметил политолог Александр Лосев.
Впрочем, по его словам, Москва не менее быстро может вернуть свой политический вес в отношениях со среднеазиатской страной.
"Дело в том, что в мусульманских странах силу принято считать добром, а слабость злом. Потому что, когда ты сильный, это значит, что тебе благоволит Аллах, он тебя поддерживает. Когда ты слаб — Аллах от тебя отвернулся. Надо быть с тем, кто сильный", — пояснил Лосев в эфире канала "Соловьев LIVE", отметив, что сейчас Россия демонстрирует силу, чего не могут не признать в Казахстане.
Политолог напомнил, что Россия украинским конфликтом наглядно показала: все разговоры о её "слабости" перед Западом — миф. Более того, уже всем понятно, что всех своих возможностей Москва ещё не показала:
"Шахматная доска в любой момент может быть перевёрнута — как только Россия одержит победу, Казахстан сразу сменит манеру поведения. С большой долей вероятности сегодня Астане уже не кажется верным курс на сближение с США в ущерб отношениям с Россией", — предположил Лосев.
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