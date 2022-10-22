Шольц: Россия не угрожает Германии эскалацией на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров никогда не угрожал Германии эскалацией на Украине, признался канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как пояснил Шольц, он проводит переговоры с российским лидером, но исходя из "определённых причин" о них не сообщает.

"По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", — пояснил канцлер в ответ на вопрос немецким журналистам об угрозах.

Шольц подчеркнул, что зачастую западные СМИ трактуют его фразы "очень вольно" и пишут о якобы угрозах с российской стороны. Канцлер уточнил, что это неприемлемо.