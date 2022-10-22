Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Запад и Евросоюз обеспечить Украину финансированием. Кроме того, польский политик заявил, что Кремль должен знать о "платёжеспособности" Запада.
По его словам, украинской стороне нужно обеспечить "нормальное функционирование".
"Кремль должен знать, что как США задекларировали очередную многомиллиардную финансовую помощь Украине на следующий год, так и Евросоюз также поможет, и этих денег хватит для функционирования украинского государства", — заявил Моравецкий на брифинге.
Как подчеркнул польский премьер, Евросоюзу и Западу очень важно поддержать Киев и уточнил, что Польша не раз излагала своё видение ситуации ЕС.
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