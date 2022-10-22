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Франция намерена сохранить отношения с Россией: "Включая Путина"

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Франция намерена сохранить коммуникации с российской стороной, и призывает другие страны мира последовать примеру Парижа, заявила глава французского МИД Катрин Колонна.

Как подчеркнула глава МИД, иногда диалог даётся "непросто".

"Они порой могут быть непростыми, не всегда дают результат… Но мы абсолютно убеждены в необходимости сохранять каналы для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России, включая президента Путина", — заявила Колонна на конференции в Вашингтоне.

Министр уточнила, президент Франции Эммануэль Макрон часто общается с российским лидером Владимиром Путиным.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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