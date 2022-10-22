В Киргизии отрицают, что визит директора по ресурсам и анализу центрального командования США Роберта Ангера на киргизско-таджикскую границу носил военный характер. Согласно официальному сообщению, с американским представителем обсуждали исключительно "мирные" вопросы, передаёт EADaily.
"Мы со своей стороны сообщили Роберту Ангеру, что заинтересованы в обеспечении отечественных спасателей современной техникой, а также проинформировали его о том, что кыргызская пожарно-спасательная служба сотрудничает с США уже 30 лет. В частности, по ликвидации последствий после землетрясений. Это не военное сотрудничество", — говорится в официальном сообщении.
При этом отмечается, что ситуацию на границе американскому представителю объяснили, но в социальном контексте.
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