The Conversation: потолок цен на топливо повысит доходы России

Несмотря на санкции Евросоюза и потолок цен на нефть, всё ещё есть страны, которые хотят покупать у России чёрное золото, заявили австралийские аналитики.

Как подчеркнули аналитики, рестрикции лишь подстегнули рынок и стоимость топлива стремительно пошла вверх.

"Поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их", — заявили обозреватели The Conversation.

По их мнению, стратегия Европы по экономическому ослаблению российской стороны не сработала.