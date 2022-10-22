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The Conversation: потолок цен на топливо повысит доходы России

Мир

Несмотря на санкции Евросоюза и потолок цен на нефть, всё ещё есть страны, которые хотят покупать у России чёрное золото, заявили австралийские аналитики.

Как подчеркнули аналитики, рестрикции лишь подстегнули рынок и стоимость топлива стремительно пошла вверх.

"Поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их", — заявили обозреватели The Conversation.

По их мнению, стратегия Европы по экономическому ослаблению российской стороны не сработала.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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