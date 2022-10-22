Advance: для Хорватии опасно обучать боевиков ВСУ и делать "чёрную работу"

Хорватия может быть втянута в украинский конфликт из-за обучения боевиков ВСУ на своей территории, заявил обозреватель Д. Марьянович. Однако эксперт подчеркнул, что власти страны могут пойти на такой шаг, чтобы сохранить своё кресло.

По мнению аналитика, Евросоюз может надавить на правительство и заставить делать "чёрную работу", тогда как Хорватия пытается не укреплять союзные отношения с Киевом.

"По возможности те, которых, как правило, призывают, когда нужно выполнить какую-нибудь чёрную работу ради интересов Евросоюза, — написал аналитик в статье для Advance. — Власти понимают, что, только согласившись, они могут сохранить руководящие должности. Таковы правила игры".

Обозреватель уточнил, что при этом граждане страны должны понимать, что подобные шаги правительства подвергнут их опасности и на кону может стоять даже мирная жизнь.