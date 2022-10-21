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Политолог назвал чрезвычайное экономическое положение в ПМР вынужденной мерой

Мир

Политолог Андрей Сафонов в разговоре с Pravda.Ru объяснил, почему в Приднестровье было решено ввести чрезвычайное экономическое положение и спрогнозировал, какие последствия может повлечь за собой такое решение.

Политолог назвал чрезвычайное экономическое положение в ПМР вынужденной мерой

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день введение чрезвычайного экономического положения в Приднестровье оказалось полностью вынужденной мерой.

Сафонов напомнил, что поставки объёмов газа были сокращены после того, как Кишинев долгое время не оплачивал их вовремя, и это, конечно, не могло не задеть Приднестровье, потому что Москва имеет постоянное дело со структурой "Молдовагаз" — той структурой, которая в глазах Москвы отвечала ещё и за поставки газа на территорию Приднестровья.

"Поэтому, пока ситуация не прояснится и пока не будет ясно, намерен ли Кишинев дальше выполнять свои договорные обязательства или, наоборот, Кишинев и Тирасполь — каждый будет сам работать с Москвой, до этого, конечно, необходимо, во-первых, чётко просчитать, какой объём газа требуется, во-вторых, каждый куб газа, который поставляется на территорию Приднестровья, должен быть пронумерован и идти на то, чтобы весь социальный сектор, все люди получали бы хорошее отопление. Именно в первую очередь решено отапливать жилые дома. И, конечно, это нельзя сделать без того, чтобы экономить весь поставляемый газ", — пояснил создавшуюся ситуацию Сафонов.

Политолог подчеркнул, что благодаря введению чрезвычайного экономического положения весь жилой сектор в Приднестровье действительно будут регулярно отапливать, в то время как промышленные предприятия Республики будут получать меньше газа.

Эксперт ещё раз отметил, что это действительно вынужденная мера для того, чтобы каждый куб поставляемого газа шел в дело.

21 октября стало известно, что власти Приднестровья объявили чрезвычайное экономическое положение ввиду сокращения поставок газа на 30%.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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