Представитель генсека ООН: слова секретаря СНБО о русском языке не несут пользы

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова касательно ненужности русского языка относится к категории "бесполезной риторики", и таковой было уже немало в ходе украинского конфликта.

"С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы", — сказал Дюжаррик.

Официальный представиьель генсека ООН напомнил, что слова имеют не меньшую значимость, чем поступки.

Таким образом Дюжаррик отреагировал на заявление Данилова, который пожелал полного исчезновения русского языка и русскоговорящих украинцев с территории Украины, посоветовав русским "идти на свои болота и квакать там на своём русском языке".