По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова касательно ненужности русского языка относится к категории "бесполезной риторики", и таковой было уже немало в ходе украинского конфликта.
"С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы", — сказал Дюжаррик.
Официальный представиьель генсека ООН напомнил, что слова имеют не меньшую значимость, чем поступки.
Таким образом Дюжаррик отреагировал на заявление Данилова, который пожелал полного исчезновения русского языка и русскоговорящих украинцев с территории Украины, посоветовав русским "идти на свои болота и квакать там на своём русском языке".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.