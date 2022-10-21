Депутат Соловьёв: запрещая говорить на русском языке, украинцам запрещают думать

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на территории Незалежной русский язык должен исчезнуть. Член комитета Госдумы РФ Сергей Соловьёв считает, что такие заявления могут делать только руководители с колониальным мышлением. Своим мнением по данному вопросу он поделился с корреспондентов Pravda.Ru.

Депутат отмечает, что подобные заявления украинскими политиками делаются не в первый раз, поэтому сейчас удивления не было.

"Русский язык — это не просто средство общения, это язык, на котором мы думаем. Отсюда вывод: запрет русского языка — это запрет на право свободно мыслить. Такие запреты могут вводить только руководители с колониальным мышлением, преследуя цели порабощения, насильно насаждая людям, проживающим на данной территории, чуждые им духовно-нравственные ценности", — делится Соловьёв.

По его мнению, украинский народ едва ли разделяет подобные ценности и не откажется от своих славянских корней. Марионеточный киевский режим хочет не допустить, чтобы у жителей Украины могло сформироваться объективное мировоззрение. Власти желают огородить народ "железным занавесом" от любой информации, не соответствующей неонацистской политике украинского руководства и их западных кураторов, заключил Соловьёв.

Данилов назвал русский язык "элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов населения".