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Депутат Соловьёв: запрещая говорить на русском языке, украинцам запрещают думать

Мир

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на территории Незалежной русский язык должен исчезнуть. Член комитета Госдумы РФ Сергей Соловьёв считает, что такие заявления могут делать только руководители с колониальным мышлением. Своим мнением по данному вопросу он поделился с корреспондентов Pravda.Ru.

Депутат Соловьёв: запрещая говорить на русском языке, украинцам запрещают думать

Депутат отмечает, что подобные заявления украинскими политиками делаются не в первый раз, поэтому сейчас удивления не было.

"Русский язык — это не просто средство общения, это язык, на котором мы думаем. Отсюда вывод: запрет русского языка — это запрет на право свободно мыслить. Такие запреты могут вводить только руководители с колониальным мышлением, преследуя цели порабощения, насильно насаждая людям, проживающим на данной территории, чуждые им духовно-нравственные ценности", — делится Соловьёв.

По его мнению, украинский народ едва ли разделяет подобные ценности и не откажется от своих славянских корней. Марионеточный киевский режим хочет не допустить, чтобы у жителей Украины могло сформироваться объективное мировоззрение. Власти желают огородить народ "железным занавесом" от любой информации, не соответствующей неонацистской политике украинского руководства и их западных кураторов, заключил Соловьёв.

Данилов назвал русский язык "элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов населения".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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