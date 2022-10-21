Рогов: Зеленскому срочно нужно показать США успехи ВСУ, у него "горят сроки"

По мнению председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно срочно показать США какие-то успехи ВСУ, успев сделать это до промежуточных выборов в Конгресс, которые запланированы на 8 ноября.

Эксперт считает, что у Зеленского "горят сроки" в этом плане.

"Понятное дело, что у Владимира Зеленского подгорают сроки. Их озвучивают даже на заседании СНБО. Все связано с выборами, звучит дата 8 ноября — это день промежуточных выборов в Конгресс США", — рассказал Рогов в беседе с "Народными новостями".

Эксперт полагает, что Зеленский попробует сосредоточить усилия на Запорожской АЭС, которая может послужить ему отличным пиаром.

Рогов отметил, что для жителей западных стран правый и левый берег Днепра являются ни о чём не говорящими названиями, а вот Запорожская АЭС — это совсем другое дело.

"Крупнейшая атомная станция в Европе — это хороший символ для обывателя в любой стране Запада, которые имеют отношение к поддержке преступного киевского режима. Поэтому Зеленский потребовал показать значительные успехи на этом направлении до даты выборов США", — объяснил Рогов.