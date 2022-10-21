Разведка США: ВС РФ наращивают силы в Белоруссии для оттягивания ВСУ с Донбасса

РФ намерена перебросить к границе Украины силы со стороны Белоруссии, чтобы ВСУ направили как можно больше резервов для прикрытия севера страны. Помимо этого, армия Белоруссии может присоединиться к российской и угроза нападения возрастёт. Так считают разведчики США, пишет "Военное обозрение".

В Белом доме допустили, что наступление с белорусской территории возможно, однако даже без этого Киев вынужден перебрасывать силы в этом направлении. При этом США не видит признаков того, что Минск собирается вступить в вооружённое противостояние с Украиной.

Генштаб ВСУ продолжает считать, что угроза наступления союзных сил РФ и Белоруссии только возрастает. Украинская разведка не исключает, что российские войска, ударив с белорусской стороны, попытаются отрезать западные регионы от остальных территорий.