Президент США Джо Байден планирует избавиться от основателя Space X и Tesla Илона Маска, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
"Администрация Байдена и властная элита придумывают способы уничтожить Маска, потому что они не могут его контролировать", — сообщила она.
Габбард отметила, что Белый дом использует все свои рычаги воздействия, чтобы заткнуть рот бизнесмену, который высказывает отличающееся от официального мнение по ситуации на Украине.
Экс-конгрессвумен назвала действия Вашингтона "грубым авторитаризмом".
Ранее украинский оппозиционный политик Илья Кива заявил, что если Илон Маск прекратит обслуживать спутниковую систему связи Starlink на Украине, то это приведёт к катастрофе для ВСУ.
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