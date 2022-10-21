Байден хочет уничтожить Илона Маска, заявила экс-конгрессвумен Габбард

Президент США Джо Байден планирует избавиться от основателя Space X и Tesla Илона Маска, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.

"Администрация Байдена и властная элита придумывают способы уничтожить Маска, потому что они не могут его контролировать", — сообщила она.

Габбард отметила, что Белый дом использует все свои рычаги воздействия, чтобы заткнуть рот бизнесмену, который высказывает отличающееся от официального мнение по ситуации на Украине.

Экс-конгрессвумен назвала действия Вашингтона "грубым авторитаризмом".

Ранее украинский оппозиционный политик Илья Кива заявил, что если Илон Маск прекратит обслуживать спутниковую систему связи Starlink на Украине, то это приведёт к катастрофе для ВСУ.