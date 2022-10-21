Резников заявил, что у Украины есть три источника финансирования Starlink

На данный момент расходы на оборудование и провайдерские услуги Starlink для Украины составляют 80 миллионов долларов США. Илон Маск обеспечивал спутниковой связью Незалежную безвозмездно. Однако после высказываний предпринимателя в сторону украинского конфликта киевские власти стали задумываться о финансировании Starlink для ВСУ, так как в современных реалиях устойчивая связь критически важна.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщает, что с Маском налажен контакт. Но на всякий случай Киев нашёл три дополнительных источника финансирования.

"Если это просто вопрос денег, у нас есть минимум три источника. Это может исходить из пакета Пентагона, поддерживающего Украину, также в Европе есть куча денег или могут активизироваться частные доноры", — цитирует Резникова издание Politico.

Кроме того, министр заявил, что общение Украины и компании Маска продолжится на техническом уровне, невзирая на источники финансирования.