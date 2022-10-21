Комплексы ПВО Украины не способны справиться с российскими ударами, об этом сообщил руководитель центра подготовки ПВО ВСУ Денис Смажный в беседе с корреспондентом The Washington Post.
Сообщается, что у ВСУ практически отсутствуют современные системы ПВО для прикрытия страны. Ведь все используемые украинцами системы создавались ещё во времена Советского Союза, а это значит, что ПВО Украины минимум 30 лет.
"Мы должны заменить старые системы ПВО, потому что скоро они не смогут справляться с угрозами… И у нас заканчиваются ракеты", — отметил он.
"Сейчас наша противовоздушная оборона — это буквально парень со Стингером", — также отметила глава антиконституционного центра Украины Дарья Каленюк.
Ранее Зеленский жаловался ПАСЕ, что у Украины - лишь 10% от необходимого количества сил ПВО, намекая на поставки систем Киеву.
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