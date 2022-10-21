Немецкий депутат: "Откройте глаза, США ведут агрессивную экономическую войну"

В бундестаге снова дебаты между либералами из Свободной демократической партии (СвДП) и депутатами из "Альтернативы". Парламентарий от АдГ взывал к здравомыслию: очнитесь, хватит спускать всех собак на Россию, посмотрите, что творится с экономикой Германии, посмотрите, кому это выгодно. А выгодна нынешняя кризисная ситуация в первую очередь Штатам.

"На этой неделе у нас здесь были слушания с участием экспертов, которые подтвердили, что США ведут агрессивную экономическую войну. Сейчас они перетягивают ключевые отрасли в Америку", — возмущается депутат. "Откройте глаза, посмотрите на ситуацию трезво: ваш трансатлантический партнёр проводит политику за наш счёт, вытесняя конкурентов с рынка и переманивая производства к себе".

Ответных аргументов у либералов не нашлось. Хватило их только на мантру, что США принесли в Германию мир.