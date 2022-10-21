Член Верховной Рады Ярослав Железняк сказал, что украинские власти потратили весь годовой бюджет.
"Мы уже израсходовали больше, чем планировали в мирные времена", — подчеркнул депутат.
По его данным на 15 октября, со дня начала спецоперации государство отдало гражданам 1434,9 миллиарда гривен, то есть 38,7 миллиарда долларов. Как отметил политик, власти потратили 42,2% средств на зарплаты, 21% на соцобеспечение местных жителей, 13% на покупку вооружения.
Вместе с этим Железняк сказал, что 6% бюджета составило медобслуживание граждан, 5,7% суммы чиновники израсходовали из-за выплаты госдолга.
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