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В Верховной Раде сообщили, что Украина уже израсходовала весь бюджет на год

Мир

Член Верховной Рады Ярослав Железняк сказал, что украинские власти потратили весь годовой бюджет.

"Мы уже израсходовали больше, чем планировали в мирные времена", — подчеркнул депутат.

По его данным на 15 октября, со дня начала спецоперации государство отдало гражданам 1434,9 миллиарда гривен, то есть 38,7 миллиарда долларов. Как отметил политик, власти потратили 42,2% средств на зарплаты, 21% на соцобеспечение местных жителей, 13% на покупку вооружения.

Вместе с этим Железняк сказал, что 6% бюджета составило медобслуживание граждан, 5,7% суммы чиновники израсходовали из-за выплаты госдолга.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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