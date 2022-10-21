Песков: переговоров Путина и Байдена не планируется

Разговора президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена нет в планах. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с его американским коллегой Ллойдом Остином.

"Нет. В повестке нет, — сказал Песков в разговоре с ТАСС, отвечая на вопрос о возможности переговоров лидеров РФ и США после разговора их министров обороны.

В ходе своей беседе Шойгу и Остин подняли темы международной безопасности, обсудив при этом и украинский конфликт.