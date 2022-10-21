Разговора президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена нет в планах. Об этом проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с его американским коллегой Ллойдом Остином.
"Нет. В повестке нет, — сказал Песков в разговоре с ТАСС, отвечая на вопрос о возможности переговоров лидеров РФ и США после разговора их министров обороны.
В ходе своей беседе Шойгу и Остин подняли темы международной безопасности, обсудив при этом и украинский конфликт.
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